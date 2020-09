Se presentó la Revista “Cerrito es Salud”﻿

Spread the love















Este lunes, en el Salón Auditorio Municipal, se realizó la presentación de la Revista “Cerrito es Salud”, una guía de actividades para la salud física y mental, recetas y concejos para los adultos mayores.

En la introducción, el Intendente José Palacios, comentó que a través de esta publicación se busca visibilizar el trabajo que continúa desarrollando el equipo del Programa local Crecer en Salud, en base a 4 ejes: Libre de Humo; Menos consumo de sodio, actividad física y estimulación cognitiva, con el objetivo de promover hábitos saludables en toda la comunidad.

“Durante la cuarentena, este grupo, no se ha quedado quieto y ha hecho esta revista dirigida a adultos mayores que están cumpliendo el aislamiento, con actividades simples que pueden hacer desde sus casas”, expresó el presidente municipal y agregó: “Es una alegría estar mostrando este producto, fruto del trabajo de nuestro personal que ha demostrado compromiso y responsabilidad. En el mes de julio presentaron la propuesta y desde entonces, fuimos desarrollándola y hoy ya la tenemos a disposición, totalmente gratuita para los adultos mayores.”

En este sentido, Luz Rondán, docente del Taller Memoria Activa, y quien presentó el proyecto de la revista, contó que “la idea surge porque no se podían llevar adelante las clases, ya que todas las personas asistentes forman parte del grupo de riesgo. Es por ello que pensamos en tareas diversas, pero con elementos sencillos, para realizarlas en sus hogares. La propuesta tiene muchas actividades cognitivas porque es importante tener la mente ocupada y no pensar tanto lo que pasa hoy en día.”

Por su parte Sonia Maidana, responsable de la edición de la Revista manifestó: “Fue un trabajo en conjunto. En el proceso fuimos viendo como arrancar desde lo más simple a lo más complejo, dándole un orden, adaptando los materiales que se utilizan cotidianamente en el taller, ampliando y profundizando en cada eje del programa.”

En cuanto, a la parte de deportes, Jonathan Rodríguez dijo “Quienes lean la revista van a encontrar información sobre los beneficios que brinda la actividad física y la importancia de estar en movimiento sobre todo en esta cuarentena. Además, hallarán varios ejercicios para realizar en casa.”

Valeria Heie, quien trabaja en el eje Menos Sal+Vida, indicó que, desde un primer momento, se brindó capacitación para los panaderos adheridos al Programa y próximamente se repartirán las bolsas con los logos de Crecer en Salud para entregar a sus clientes.

Este material gratuito, será distribuido mediante las panaderías adheridas a Programa Menos Sal+Vida, los Centros de Jubilados y se acercarán a los adultos de la Residencia Gerontológica y a los integrantes del Taller de Memoria Activa.

Además, los interesados en obtener la revista, pueden acercarse a mesa de entrada del municipio de lunes a viernes de 7:00 a 13:00, comunicarse al 4890199/091 o a través de las Redes Sociales de Cerrito Ciudad.

Para finalizar, el intendente anticipó: “Queremos ir más allá, alcanzar otros niveles etarios, es por eso que seguiremos trabajando para fortalecer los hábitos saludables en la localidad».

para descargar la revista en tu PC, clikeá aquí: https://cerrito.gob.ar/index2012/?p=55786