Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. En estos tiempos de pandemia, esta profesión comenzó a reivindicarse. Su labor es más necesaria que nunca y a pesar del contexto, en ocasiones han sido agredidos.

En homenaje a Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna, este 12 de mayo se celebra el día de la enfermería en todo el mundo.

No hay rincón del planeta donde esta profesión hoy, no sea necesaria. En geriátricos, hospitales de salud mental, servicios de emergencia, controles callejeros y domiciliarios.

Están siempre ahí, ante los síntomas de alarma de algún hijo, en las emergencias más simples hasta las más complejas. Te dan la mano para levantarte para comer, y también para paliar la soledad. Es una profesión que debe contar con el cien por cien de vocación y amor al prójimo.

Liliana Faria hace 20 años que descubrió su gusto por la enfermería.

En diálogo con BRUJULA, expresó: “ ser enfermera para mi es uno de mis grandes amores. Implica felicidad de saber que ayudo a aliviar un dolor y tristeza cuando se presentan casos irreversibles.. Ser enfermera es arriesgarse a todo, sabiendo que podés ganar mucho y también podes quedar con el corazón destrozado. Ser enfermera para mí, es una Vocación de Entrega, pero siempre pensando en mi familia, más en estos tiempos que estamos viviendo. No temo por mí, sino por ellos”.

A cada profesional de la enfermería, muy Felíz Día!!!

