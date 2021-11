Sin mosquitos, no hay Dengue

Spread the love











El Municipio de Cerrito continúa con la campaña de concientización en su comunidad, para poder disminuir la reproducción del dengue. Para ello, es importante dar a conocer los hábitos y las condiciones que favorecen el desarrollo o el tiempo de vida del mosquito, para actuar con mayor eficacia en las tareas de prevención de la enfermedad.

El dengue es una enfermedad viral que no discrimina sexo ni clases sociales. Todas las personas, en mayor o menor medida, están expuestas a contraer esta afección transmitida por el mosquito el Aedes aegypti. Como aún no existe una vacuna preventiva, el control depende de la información y la concientización de cada vecino, para disminuir las condiciones reproducción del mosquito.

La participación comunitaria es imprescindible y todos podemos hacer algo para prevenir el dengue.

Por eso:

TAPÁ: Tanques, tachos y depósitos que puedan acumular agua. Colocá mosquiteros en puertas y ventanas.

LAVÁ: Con cepillo o esponja los recipientes para desprender los huevos de mosquito. También en canaletas y desagües para evitar que se acumule agua. Cada 3 días renová el agua de los floreros, bebederos de mascotas y portamacetas. Mantené limpia y con cloro el agua de la pileta, aún fuera de temporada.

TIRÁ: Todos los recipientes en desuso, manteniendo los patios y jardines limpios. Las cubiertas de automóviles descartalas o ponelas bajo techo.

GIRÁ: Todos los elementos que puedan acumular agua. Vaciá todas las semanas baldes, colectores de aire acondicionado y portamacetas. Cada vez que llueva, corroborá que no se acumule agua.

El mosquito Aedes Aegypti solo necesita agua quieta y un poco de sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Eliminarlos está al alcance de cualquier persona. Son tareas simples para evitar que el mosquito se reproduzca.