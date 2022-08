Sobre el acoso callejero en Cerrito

Spread the love











Desde el Área de Derechos Humanos y Violencia de Género nos vemos ante la imperiosa necesidad de compartir con la comunidad cerritense información relacionada con acontecimientos que semanas atrás han padecido mujeres de la localidad.



Para ello es importante que la comunidad en general y las mujeres adultas, jóvenes, adolescentes, niñas, en particular conozcan que el Acoso Callejero es un delito, que desde el año 2019 fue incorporado a la legislación nacional como modalidad de violencia hacia la mujer mediante el siguiente texto de la Ley N°27501:

Artículo 1° – Incorpórase al artículo 6° de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como inciso g) el siguiente:

g) Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.

Debemos conocer también que el acoso se puede materializar mediante persecuciones o arrinconamientos, fotografías y grabaciones sin consentimiento, contacto físico indebido sin consentimiento, comentarios de tipo sexuales, masturbación, exposición de genitales, considerados partes íntimas del cuerpo, gestos obscenos, u otros.

Puede afectar a personas de diversidad sexual, sobre todo a la población femenina en todas las edades.

No podemos naturalizar las situaciones de acoso callejero como algo normal habitual que nos ocurre a las mujeres. El patriarcado ha educado a los varones construyendo una masculinidad hegemónica que naturaliza este tipo de comportamientos, que violan los derechos de las mujeres a circular libremente y a no ser respetadas en sus decisiones.

Como ciudadanía debemos estar alertas y comprometernos a denunciar este delito: telefónicamente ante cualquiera de las situaciones detalladas llamar al 911, al 101. En las instituciones pertinentes: Comisaría, Juzgado de Paz, Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual.

Cualquiera de estos actos de acoso callejero puede ser perpetrados por ciudadanos de esta localidad, de localidades cercanas, o visitantes transitorios.

Ante la violencia NO PODEMOS SER INDIFERENTES.

Por consultas, asistencia y atención ante hechos de violencia, comunicarse al Área Derechos Humanos y Violencia de Género de Cerrito al 343- 154600051 las 24 horas del día.