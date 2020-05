«Toda la Argentina salvo el AMBA pasa a la fase cuatro»

Spread the love











El presidente Alberto Fernández anunció una nueva prórroga de la cuarentena por el coronavirus hasta el 24. A partir del lunes, salvo la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el resto del país avanzará hacia una reapertura progresiva, lo que implica la movilidad del 75 por ciento de la población y la posibilidad de habilitar actividades sin autorización del gobierno nacional.

Por primera vez desde que comenzó la cuarentena, que mañana cumplirá 51 días, el país se dividió en dos. La zona metropolitana, que componen la Capital y los 26 municipios del conurbano, mantendrá restricciones de movilidad y las autoridades locales deberán tener el permiso de la Nación para abrir actividades. El cambio más importante tiene que ver con que los menores podrán salir los fines de semana acompañados por sus padres.

Además, en el día récord de contagios – se sumaron 240 casos – y con una fuerte crítica a los que promueven el fin de la cuarentena en favor de abrir la economía, el Presidente adelantó dos decisiones claves: buscará prorrogar la prohibición de despidos sin justa causa o por fuerza mayor y mantendrá el congelamiento de las tarifas de servicios públicos.

La razón para mantener a los dos distritos en la misma fase de la cuarentena, según explicó el Presidente en una conferencia de prensa que brindó con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador Axel Kicillof, es sencilla: el área, donde viven unas 10 millones de personas, concentra el 86,2% de los contagios y la velocidad de duplicación de casos es de 18 días, mientras que en el resto del país está en 25.

«No es un avance ni un retroceso. El objetivo no se ha logrado», reforzó el mandatario. Rodríguez Larreta, a su derecha, y Kicillof, a la izquierda, asintieron. Luego, en sus exposiciones, ratificaron la decisión del Presidente y destacaron el «trabajo en equipo».

Rodríguez Larreta, el primero de los mandatarios provinciales en hablar, explicó que en los últimos días se triplicó el movimiento de gente y dijo que los focos más complicados están centrados en los barrios vulnerables y los geriátricos. También anticipó cómo serán las salidas para los niños: serán únicamente los fines de semana y segmentados por DNI. Mañana, en conferencia de prensa, dará los detalles.

«No vamos a tirar por la borda todo el esfuerzo», dijo el jefe de gobierno, quien anticipó que, con la aprobación del gobierno nacional, sumará algunas actividades comerciales; en todos los casos, comercios de proximidad. Pero dejó en claro que se trata de una prueba, un ensayo: «Vamos a evaluar dos cosas: nivel de contagios y el cumplimiento de las pautas. Si no se cumplen volvemos para atrás. No vamos a arriesgar».

Kicillof fue más cauto. El foco de las nuevas aperturas estará centralizado en la industria y la producción. En el caso de los menores el mandatario bonaerense permitirá que los niños puedan acompañar a los padres a los comercios. «No podemos confiarnos ni distraernos. La enfermedad está contenida, no controlada. Nos toca seguir en casa», declaró.

Requisitos para las empresas

En todos los casos, las empresas que sean autorizadas por el gobierno nacional deberán tener antes un protocolo sanitario aprobado por la provincia. Además, las empresas deberán proveer el transporte a sus empleados.

Desde el lunes, en el resto del país serán los gobernadores y los intendentes los que tendrán la responsabilidad de habilitar las nuevas actividades y controlar la aplicación de los protocolos sanitarios.

«La Argentina sigue el proceso como lo esperamos. Se ralentizó la cantidad de casos, las cosas están ocurriendo como lo planeamos. Hemos sido muy estrictos en este tiempo, todos los argentinos lo han hecho de un modo magnifico. Estamos logrando los objetivos, pero no ganamos la batalla», destacó el Presidente.

En este sentido, Fernández comparó los casos de Suecia y Noruega. «Suecia tiene casi tres veces más muertos que Noruega, para comparar dos países similares. En Suecia no se hizo cuarentena y en Noruega sí», dijo.

Por otro lado, el mandatario criticó la idea de que no tener cuarentena es mejor para la economía y citó el caso de la suba del desempleo en Estados Unidos. «Digo todo esto para que no mientan más. Generan ansiedad en la gente», dijo.

«No me van a torcer el brazo. Voy a cuidar a la gente antes que nada. Terminemos con esta discusión, que nos han metido falsamente, que si abrimos la economía vamos a estar mejor. Si abrimos la economía, vamos a terminar como terminó Suecia».

Sobre el papel de los gobernadores, Fernández dijo: «Su trabajo ha sido magnífico. Tengo la alegría de decir que estamos logrando los objetivos, pero no hemos ganado la batalla».

Finalmente, sobre la extensión de la cuarentena, dijo: «Toda la Argentina salvo el AMBA pasa a la fase cuatro [nueva fase de reapertura progresiva]. Mientras que el AMBA sigue en la tres. Esto no es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. La densidad poblacional en el AMBA es muy grande y todo es más complejo. Y, si en algún momento los resultados se invierten, volveremos para atrás».

Reapertura progresiva

La «reapertura progresiva» de la cuarentena permitiría la movilización de hasta el 75% de los habitantes en muchas provincias, a la vez que delegará la decisión de habilitar actividades en los gobernadores. Mientras tanto, continuarán firmes en todo el país la prohibición de las clases presenciales, eventos masivos y el control de las fronteras.

En la previa, el Gobierno autorizó hoy a través del Boletín Oficial a los padres y/o las personas adultas responsables que estén a cargo de chicos de hasta 12 años a salir con ellos a realizar compras o trámites, «siempre que no puedan dejarlos en el hogar al cuidado de otro adulto».

Esta semana, la Casa Rosada estuvo en contacto con los gobernadores de todo el país y Fernández volvió a recibir al grupo de infectólogos que lo asesora para analizar el comienzo de una nueva etapa, la última antes de la reapertura total. Esta nueva fase responde a la necesidad de reactivar la economía y dar una respuesta ante el agobio social tras siete semanas de confinamiento.

Por: Santiago Dapelo

La Nación