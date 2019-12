Trabajemos juntos para construír un Cerrito mejor

Con estas palabras, el intendente electo Cr. José Palacios convocó a la ciudadanía a unirse al trabajo común, en la noche del 10 de diciembre, frente al Palacio Municipal en el marco del Acto de Asunción de las nuevas Autoridades de la Municipalidad de Cerrito por el período 2019 – 2023.

Con la presencia de vecinos, amigos, familiares, autoridades de instituciones de la ciudad, los nuevos ediles presentaron juramento y se reconocieron con placas alusivas, a los funcionarios salientes de la gestión.

El Dr. Darío Gianfelici por la Unión Vecinal Cerrito y Cristina Romero por el Frente para la Victoria, fueron los oradores que despidieron el período legislativo, haciendo hincapié ambos ediles, en el trabajo mancomunado y el respeto con el que desarrollaron su tarea en estos cuatro años.

En el mismo acto, se hicieron reconocimientos a los empleados que se jubilaron en estos cuatro años: Sonnia Borghello, Osvaldo Borghello, Gregorio Radichi y Atilio Sacks, como así también se entregaron recordatorios a los familiares de los empleados fallecidos Eugenio Deymonnaz, Carlos Escobar, Mario Falconier, Raúl Furlán, Orlando Lovera, Alfredo Noro y Cristian Ríos.

El intendente saliente, Ulises Tomassi realizó un repaso de todas las obras y acciones de gobierno de su gestión, resaltando como histórica la construcción de pavimento y de ampliación en la red cloacal y de gas en la ciudad.

Entre sus destacados, resaltó la apertura de la Residencia Gerontológica, como así también, los eventos culturales y deportivos que se destacan en la región.

Por su parte, el intendente electo y en asunción, agradeció la confianza del pueblo de Cerrito para su mandato, recordó al ex intendente Orlando Lovera destacándolo como la “columna vertebral para todos nosotros y que ha sido en mi vida, mentor, sembrando la semilla del servicio por el bien común”.

Además, recordó con cariño al Dr. Gaspar carlino, a quien lo reconoció como “eje fundamental del crecimiento local y docente incansable del municipalismo local, quien fue es y será gran inspiración para cada uno de nosotros”.

Y agregó “ellos marcaron huellas imborrables en nuestra vida y en nuestra ciudad, enseñándonos a trabajar por el vecino, hacerlo con honradez, responsabilidad, comprimo y vocación de servicio. Como equipo nos entusiasma saber que podemos trabajar por el desarrollo estratégico de nuestra ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de cada vecino, apostando a la calidad de crecimiento con aciertos y con errores, pero procurando siempre, transparencia y honestidad para administrar cada recurso, asegurando con eso el funcionamiento eficaz de cada área que compone nuestro municipio”.

Ya en su nueva función como intendente, el Cr. Palacios afirmó “hoy me comprometo delante de Dios y de todos ustedes, a cumplir con la obligación y la demanda que este desafío implica con pasión y dedicación, en un contexto difícil e incierto. Asumo el compromiso de trabajar siempre con el anhelo de impulsar el surgimiento de nueva generaciones y que trabajando en equipo, con valores, con convicciones firmes le permita soñar proyectar y defender el futuro de nuestra localidad”.

Finalizando su discurso agradeció y reconoció a su familia, su señora y sus hijos “quienes me han acompañado de manera incansable a lo largo de este camino, al igual que a mis padres y hermanos. Especialmente, a mi viejo que me educó con valores y ejemplos simples, me enseñó que en la vida nada es fácil que hay que laburarla y lucharla. Quien te habla viejo querido es mérito tuyo.

“Además quiero destacar el trabajo de todos los integrantes del concejo deliberante gestión 2015-19. Procuramos desde el principio un debato objetivo, con mucho sentido común con pensamiento propio pujando desde el pensar distinto, un consenso constructivo en pos del progreso de nuestra ciudad. Quiero destacar a los jóvenes de los 4 concejos juveniles que a tan temprana edad demostraron de lo que son capaces, abordando problemáticas de nuestra ciudad y transformándola en una posibilidad de una mejor calidad de vida. Gracias por permitirme trabajar y permitirme con ustedes desafiar mis propios límites, por todo su esfuerzo, y a confianza que me brindaron.

Y al personal “actores principales en la realización de todas las obras, logros y reconocimientos que trascienden en las distintas gestiones de gobierno, los invito a que sigamos trabajando con la misma responsabilidad y compromiso que nos caracteriza por el bien común de nuestra comunidad”.

Y finalizó “en la vida tenemos que tener en claro ver cómo somos útiles frente los demás, dios nos regaló la vida para generar valor. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este día tan importante. Trabajemos juntos con la esperanza de construir un Cerrito mejor”.