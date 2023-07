El uso de pantallas disminuye el rendimiento académico﻿

Recomendacones para un buen descanso

“Nuestros hallazgos resaltan la importancia de mantener una adecuada higiene del sueño y de limitar el uso de pantallas para preservar el aprendizaje entre los adolescentes”, asegura Daniel Pérez Chada, profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y uno de los autores de la investigación.

Los 10 mandamientos de la higiene del sueño para adultos, creados por la Sociedad Mundial del Sueño y la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, son una guía para orientar en hábitos de sueño saludables:

-Establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse.

– Si tiene la costumbre de tomar siestas, no exceder los 45 minutos de sueño diurno.

– Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar.

– Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, té y muchos refrescos, así como chocolate.

-Evitar comidas copiosas y alimentos picantes o azucarados 4 horas antes de acostarse. Un refrigerio ligero antes de acostarse es aceptable.

– Hacer ejercicio regularmente, pero no inmediatamente antes de acostarse.

– Usar ropa de cama cómoda y acogedora.

– Encontrar una configuración de temperatura de sueño cómoda y mantener la habitación bien ventilada.

– Bloquee todo el ruido que distrae y elimine la mayor cantidad de luz posible.

– Reserve su cama para dormir y la intimidad, evitando su uso para el trabajo o la recreación general.

“El ambiente familiar debe acompañar a los adolescentes para ayudarlos generar hábitos de sueño saludables, que permitan alcanzar entre 8 y 10 horas de sueño. Este objetivo no siempre es fácil de cumplir, debido a las actividades extracurriculares que desarrollan los jóvenes luego de asistir a la escuela, como las deportivas o artísticas, o el aprendizaje de algún idioma. Muchas veces la tarea a realizar luego de asistir al colegio hace que el día se prolongue en detrimento de las horas de sueño nocturno. Además, la adolescencia es una etapa de mucha sociabilización, por lo que es importante limitar las salidas nocturnas, en especial los días de semana. La irrupción de la tecnología en la vida de los niños y adolescentes agrega, cuando no es oportunamente supervisada por los padres, un factor más que compite con los hábitos de sueño saludables”, concluye el Dr. Pérez Chada.



Universidad Austral