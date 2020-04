Uso correcto de los barbijos sociales

Spread the love











La jefa del Departamento de Enfermería, Claudia Moreno, comentó en la conferencia de este domingo, que muchas personas usan de manera inadecuada el barbijo.

En el marco de la pandemia, el informe diario emitido por el gobierno provincial, este domingo contó con la presencia de la coordinadora de Planificación del COES, María Eva Famin; la jefa del Departamento de Enfermería, Claudia Moreno; y la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo del CGE, Claudia Azcarate, para dar el informe de situación en relación al coronavirus en Entre Ríos.

Claudia Moreno, aseguró que «la población tiene que cumplir con algunas medidas, como por ejemplo con el uso del barbijo social que ya está vigente en Paraná, por decreto del municipio», como en la mayoría de las ciudades. Pero puso énfasis en que el barbijo «no se debe compartir, porque es de uso personal»

«Vemos a diario que la gente no los utiliza en forma adecuada. El uso del mal llamado tapabocas, porque debe cubrir la nariz y la boca, es un elemento de protección para cada persona. Debe ser de uso individual y personal».

El barbijo «pierde el valor si no cumplimos con otras medidas muy básicas, como son el lavado de manos, antes y después de colocarlo y el lavado de manos cada vez que salimos por ejemplo al supermercado, o cualquier espacio físico que no sea dentro de nuestra casa».

¿Cómo usar correctamente un barbijo?

La jefa del Departamento de Enfermería dijo que «utilizar esta herramienta es muy positivo» pero «hay que cumplir con las cuestiones básicas. Además de la correcta colocación del barbijo, sujetándolo como corresponde, no debe ir suelto en el cuello como collar ni tampoco por debajo del mentón; ni sacándolo y poniéndolo a cada rato. Se debe colocar antes de salir de la casa y se debe sacar cuando regresamos a nuestro hogar, con el correcto lavado de manos, después de retirarlo».

«Lo debemos ajustar bien al surco nasal y por debajo del mentón, asegurar bien los elásticos a las orejas. Para retirarlo, hay que hacerlo sin tocar la cara anterior del barbijo».

Los barbijos sociales «deben ser de una tela que permita lavarlos y secarlos para volver a reutilizar, deben estar secos, y si es posible, podemos plancharlos».

Los barbijos caseros «se deben lavar con agua y jabón o en una lavadora. Y deben ser de uso individual. No se deben compartir».

Y despejó las dudas sobre el uso en algunos grupos sociales: “no se recomienda el uso de barbijos en menores de tres años, en personas que tiene dificultades respiratorias, que no tienen fiebre o aquellas personas que están, por ejemplo ancianos, con sus capacidades intelectuales disminuidas».

La tela del barbijo «debe permitirnos la respiración adecuada, y deben ser cómodos al rostro».