Con la llegada del nuevo año y los avances en la creación de vacunas para prevenir el COVID 19, el Dr. Darío Gianfelici afirmó que la pandemia seguirá estando en el 2021 y dependerá de cada ciudadano, seguir evitando la propagación en personas de riesgo, principalmente.

“Estamos pasando por un período de relatividad del virus, y eso tiene que ver con una cuestión de la estación del año y que algunas personas hemos aprendido a cuidarnos. Este virus cada día nos golpea la cara con sus efectos. La ciencia médica se ha enfrentado con una situación totalmente nueva, tuvo que aprender a prueba y error, así es como van saliendo las cosas, discutir si la cuarentena sí o no, está demostrado que ha servido para demorar al menos el pico de casos, y permitió que el sistema de salud se pudiera mejorar, partimos de muy abajo, ha mejorado bastante el sistema de salud y estamos al límite, sobreviviendo”.

De igual modo agregó que “para las fiestas habrá que tomar muchas precauciones, sobre todo con los adultos mayores, la vacuna no es una solución mágica, esto va a requerir seguir teniendo precauciones, con defensa, pero no total. La vacuna no es la solución definitiva, en un par de años vamos a tener una vacuna realmente con toda la efectividad y seguridad, pero hoy tenemos esto y es lo único que nos va a permitir bajar el impacto”.

“Cerrito es una población con un alto índice de respuesta social, estamos bastante bien, en general observo que hay una conciencia importante de que esto es una enfermedad real, un hecho presente y la única manera de disminuir su impacto es cuidarnos”, resaltó el profesional a Debate Abierto.

Y agregó que en “el 2021 vamos a seguir conviviendo con la pandemia, quizás un poco más cómodos. Ojala haya más actividad económica porque esto golpea a la gente, en una economía mal parada se suman problemas que se van hacer sentir durante todo el año”, finalizó.