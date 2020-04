Violencia y asesinato en Cerrito

La Policía había mediado y llegado a un aparente acuerdo con el agresor. Fueron a buscarlo a un galpón, donde se produjo el desenlace. El padre del homicida y otro uniformado lograron refugiarse.

No era la primera vez que la policía local acudía al llamado de la familia Molaro. Tampoco es desconocido los motivos de permanentes incidentes y actuaciones desde distintas instituciones, pero lo ocurrido este domingo por la noche, nadie lo esperaba.

Un llamado telefónico alertó a la comisaría de la localidad sobre un problema familiar entre un padre y su hijo en una vivienda de calle Mitre al 300. Los oficiales acudieron como siempre lo hacían. «Hay una cuestión de ingesta de alcohol de por medio en la familia», reveló el jefe de Policía Gustavo Maslein.

Al precisar los pormenores del terrible hecho, reveló que la comisión policial «llegó encabezada por el oficial Cortéz, junto a dos suboficiales. Mediaron y arreglaron que Molaro hijo se retiraría hacia lo de un pariente, donde vive habitualmente, afuera de Cerrito».

Como el mismo se demoraba «ingresaron a la finca, donde no se encontraba. Por ello, se dirigieron a cruzar un patio para ir hacia un galpón contiguo. Iban el padre en fila con dos policías. Cuando llegaron al galpón, el agresor los apuntó con una escopeta a los tres. Molaro padre y el primer policía lograron refugiarse, por lo que el disparo dio en Cortéz, quien cayó abatido en el lugar. Posteriormente, Molaro (hijo) recarga la escopeta calibre 28 y se dispara en la cabeza, quitándose la vida de manera inmediata».

Respecto del uniformado, indicó que ingresó al hospital sin vida. «El disparo fue a la altura de la costilla izquierda, por lo que los perdigones ingresaron a los pulmones, por lo que no hubo mucho qué hacer».

Maslein indicó que «era habitual que los policías vayan al lugar por este tipo de inconvenientes, pero siempre eran discusiones de padre e hijo y calmaban la situación. Eso los llevó a air con confianza, quizás desprevenidos al lugar. Concluimos que el disparo no era para el oficial, sino para Molaro padre quien pudo escurrirse y el disparo impactó en la persona de Cortéz».

Finalmente, el jefe de la Policía de Entre Ríos dijo en radio La Voz que está «acongojado y triste» por la muerte del oficial Cortéz en un hecho al que catalogó como «muy cobarde».

Hernán Hercilio Cortéz que prestaba servicios en la comisaría local, tenía 38 años y era oriundo de la localidad de Alcaráz. A pesar de que fue trasladado rápidamente al Hospital Miranda, llegó sin vida. Entre los que acudieron rápidamente al lugar se encontraba el Jefe de Policía de Entre Ríos Comisario General Gustavo Maslein, quien reside a pocas cuadras del hecho y fue el encargado de brindar la información oficial de lo sucedido. “Lamentamos profundamente la perdida de un hombre de nuestra fuerza” afirmo Maslein. Hernán Cortes también era muy conocido en el ambiente deportivo ya que era jugador de Pre Veteranos en Unión Agrarios Cerrito.